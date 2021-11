Belém completa 11 dias sem mortes por covid-19

Faz 11 dias em que Belém não tem registros de morte por covid-19. É o mais longo registro até agora, desde que as primeiras vítimas foram registradas no Pará. E ainda, são 13 dias em que os leitos clínicos para atendimento de pessoas com covid-19, geridos pela Prefeitura de Belém, não são ocupados. O levantamento foi feito com base nos boletins epidemiológicos publicados nas redes sociais da prefeitura.

A taxa de ocupação de leitos clínicos chegou a 0% (0 ocupados, considerando o total de 11 leitos de Enfermaria.) Já a ocupação de leitos de UTI é de 0% (Ocupados: 0, considerando o total de 17 leitos de UTI.)

Os números seguem uma tendência de queda, ao passo que a vacinação contra covid-19 avança na capital. Belém participou do grande mutirão de vacinação convocado pelo Governo do Estado e que encerrou neste Dia de Finados (2). Houve repescagem de doses para adolescentes, adultos e idosos.

Balanço da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aponta que Belém já ultrapassou a marca de 1,1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose. Isso representa 90% do público a ser vacinado. Dessas, 900 mil já receberam as duas doses, o que representa mais de 70% dos que devem ser vacinados com essa etapa e 60% da população total da capital. A meta é até novembro chegar a 75% da população já com as duas doses.