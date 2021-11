Em outubro, Pará reduz em mais de 86% o registro de óbitos por covid-19

No último mês de outubro, o Pará reduziu em 86,38% o registro de óbitos por covid-19, em comparação ao mês de outubro do ano passado. Conforme a constatação da reportagem, a partir de dados do portal da transparência da covid-19, com atualização da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) até o início da tarde desta terça-feira (2), foram 213 vítimas em óbitos em outubro de 2020. Já em 2021, em outubro, foram 29 vidas perdidas.

O gráfico disponível no portal aponta que, há oito dias, o Pará não registra novos óbitos em decorrência da doença. O último caso de óbito foi registrado oficialmente pela Sespa no dia 25 de outubro. Com relação ao número de novos casos confirmados na comparação desses meses, a redução foi de 80,96%. Em outubro de 2020, foram 16.462 diagnósticos positivos da doença no Estado. Em outubro de 2021, foram 3.134 novos casos.

A tendência de queda também foi constatada no mês anterior. Em setembro de 2020, foram 16.227 novos casos confirmados ante 4.013 novos casos em 2021, o que representa uma redução de 75,27% no registro de novos casos. No ano passado, em setembro, foram 328 novos óbitos ante 52 novos óbitos em setembro de 2021, correspondendo a uma redução de 84,15% no registro de novas mortes.

Essa redução de casos e óbitos foi registrada no contexto em que o Estado já alcançou a faixa de 12 anos para mais com pelo menos a 1ª dose da vacina anticovid-19. No momento, quase todos os municípios paraenses focam especialmente nos calendários de repescagem de 1ª dose, de 2ª dose e de reforço, inclusive com o mutirão de vacinação que foi convocado pelo Governo do Estado para o feriadão prolongado do Dia de Finados.

Nesse contexto mais favorável de combate ao vírus, com baixa procura por leitos, o Pará já encerrou as atividades em todos os hospitais de campanha do Estado. No domingo (31), o Hospital de Campanha de Santarém, na região oeste, foi o último desativado. Nesta quarta (03) o governo estadual vai inaugurar o Centro Especializado de Atendimento de Covid-19 em Santarém, que vai funcionar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com 16 leitos clínicos e 4 leitos de UTI.

No dia 16 de outubro, foi realizada a desativação do Hospital de Campanha do Hangar, em Belém. Agora, a capital conta com o Centro Especializado de Atendimento de Covid-19 instalado pelo governo do Estado no Hospital Santa Terezinha, que completou um mês de funcionamento nesta terça (02). São 120 leitos (60 clínicos e 60 de UTI). Até esta terça, o espaço estava atendendo 26 pacientes, sendo 12 em leitos de UTI. Entre 34 pacientes já atendidos, 15 receberam alta médica e seis faleceram.