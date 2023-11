João Guilherme, filho de Leonado, ironiza drogas em fazenda do pai: 'Só orgânicos'

O filho do cantor Leonardo, João Guilherme, ironizou uma postagem sobre o caso dos 400kg de drogas encontradas na fazenda do pai nesta sexta-feira (10). Na operação, dois suspeitos morreram e um terceiro conseguiu fugir. O jovem artista usou as redes sociais para "se defender".

“Juro que não tem nada a ver comigo, mas poderia [risos]“, escreveu em um post do X, antigo Twitter.

João completou: “Acho mais que justo replantarem ali mesmo na fazenda qualquer planta que possa [hipoteticamente] ter sido arrancada da natureza, um absurdo“. Porém, com a repercussão, apagou em seguida. Logo depois ponderou: “Branco não, só orgânicos”.

A declaração já tinha mais de seis mil curtidas e seguidores brincaram: “João você não presta, por isso que te amo”, escreveu uma seguidora. “Sempre a favor das plantas”, ressaltou outra.