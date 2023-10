João Guilherme diz ser “amigo gay” de Maisa e nega romance com atriz

O ator João Guilherme afirmou que não tem nenhum envolvimento amoroso com a apresentadora Maisa Silva e que ele é considerado o "amigo gay". João respondeu de maneira direta aos internautas, que estavam comentando sobre um possível envolvimento amoroso dos dois.

João Guilherme endossou o comentário de um internauta em uma foto que os dois aparecem fantasiados como o casal protagonista de As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl.

“Para mim João Guilherme é o amigo gay da Maisa”, opinou um perfil. “Para a Maisa também”, declarou João Guilherme. A mensagem do ator abriu brechas para várias interpretações. Alguns internautas pensaram que ele já tentou ou ainda quer algo com a apresentadora do SBT.

Maisa também já negou qualquer envolvimento amoroso com João, e afirmou que o filho de Leonardo é seu melhor amigo.

“Ele é meu melhor amigo, pelo amor de Deus. Muita gente não entende que a gente fica comentando um nas fotos do outro e estamos sempre juntos porque nós somos melhores amigos, e não tem nada a ver. E isso é uma coisa que acontece muito comigo. Eu tenho muito amigo menino e vocês têm que parar de ficar shippando, porque quando eu tiver com um cara eu não vou ficar postando muito ele. Eu sou discreta, vocês sabem”, disse a apresentadora em junho deste ano.