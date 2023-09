Após rumores de romance, João Guilherme e Vitória Strada aparecem juntos em foto tirada no The Town

Uma foto em que João Guilherme aparece ao lado de Vitória Strada no The Town começou a circular nas redes sociais após rumores de que os artistas teriam se aproximado no festival e, agora, estariam se conhecendo melhor.

A imagem foi compartilhada pela influenciadora Yá Burihan, que aparece na foto com outros artistas, como Vanessa Lopes e DJ Kaique. Procurada pelo site Quem, a assessoria do filho de Leonardo negou que o ator tenha ficado com Vitória. “Essa informação, ela não procede, é falsa”, informou em nota.

Os rumores de que os atores estão mantendo contato após o festival começaram depois que o colunista Matheus Baldi divulgou que os artistas trocaram beijos em uma festa após o The Town na última quinta-feira, 7.

Vale destacar que a atriz não assumiu nenhum relacionamento público desde o fim do seu noivado com Marcella Rica. Elas estavam juntas desde 2019 e anunciaram o rompimento em julho deste ano. Confira o post em que Vitória anunciou o fim do noivado:

