Vitória Strada comenta fim de noivado com Marcella Rica

A atriz Vitória Strada falou pela primeira vez sobre o fim do noivado com Marcella Rica, com quem esteve em um relacionamento por quatro anos. O término anunciado há uma semana causou a surpresa no público pela relação estável que o casal vivia.

Para a revista Quem, Vitória Strada contou que apesar das expectativas do casamento, o casal não possuía pressa. Ela ressaltou que Marcella Rica foi sua primeira relação homoafetiva. “A gente tem um amor que é imenso uma pela outra. Ela é a minha pessoa no mundo e sempre vai ser”, afirmou.

Vitória informou que está recebendo muitas mensagens de carinho pelas redes sociais. “É muito bom receber o carinho das pessoas. Recebemos muito respeito ao longo desse tempo e a gente queria retribuir comunicando e com a mesma forma, com amor e respeito”, enfatizou.

A atriz da Globo não chegou a especificar o que motivou o término. Vitória ressaltou que o casal ainda se ama, mas o relacionamento terminou. “Onde as pessoas querem sempre apontar quem está errada, não teve nada. A gente se ama muito e a gente está muito grata pelo carinho que a gente está recebendo”, pontuou Vitória.