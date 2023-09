Marcella Rica radicaliza com novo visual e explica: 'Homenagem à Marruá'

Marcella Rica decidiu mudar o visual e e não poupou ousadia na nova transformação do cabelo. A atriz já usava fios bem curtos, porém agora deicidiu inovar e "estampou" as madeixas. Quem assinou a mudança foi a cabeleireira Ohana Conda.

Nas redes sociais, Marcella apareceu com o cabelo de oncinha, com o desenho se destacando no meio de fios bem clarinhos. "Animal print é o novo loiro", brincou na legenda da publicação. Nos comentários, os famosos foram a loucura com o resultado.

Inspiração para outras mulheres LGBTQIA+, Marcella se sente livre para falar o que acredita. Com quase 800 mil seguidores no Instagram, a produtora já relatou o processo de assumir sua sexualidade ao interagir com os fãs em caixinha de perguntas. "Eu acho que não é sobre assumir só, não é sobre colocar a gente numa caixinha que a gente nunca mais pode sair dela. É sobre a liberdade, de a gente poder amar quem a gente quiser", concluiu a atriz.

