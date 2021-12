João Gomes comenta na web sobre repercussão de querer ficar com Maisa Silva

O forrozeiro João Gomes, utilizou as redes sociais, na última quinta-feira (2), para comentar a repercussão das mensagens enviadas a Maisa Silva, no qual ele dizia ser a fim de ficar com ela, em 2017. Em um vídeo em que aparece rindo, o cantor tratou o assunto como um "acaso de Deus" e disse ter dado boas risadas com o ocorrido.

Na tarde da quinta-feira (2), João teria ido gravar para o programa de Raul Gil, no SBT, emissora de Maísa. Na ocasião, ele compartilhou as músicas que a ex-apresentadora mirim cantava quando era criança e afirmou que a moça marcou a sua infância.

“Dia engraçado da gota. Pois é, ela não estava. Estou feliz... a Maisa é alguém que marcou a infância de muita gente.Nem lembrava daquela mensagem. Que acaso... que coisa de Deus. Acho que ele preparou isso para a gente da risada agora”, legendou, nos Stories.