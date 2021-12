Cantor João Gomes diz que queria ficar com Maisa Silva e viraliza

Você sabia que João Gomes e Maisa Silva poderiam ter virado um casal? Isso porque o cantor de forró deixou escapar, nesta quinta-feira (2), uma declaração enviada à ex-apresentadora mirim, enviada no direct do Instagram. O print do texto romântico foi compartilhado pelo artista nos Stories do Instagram e gerou burburinho na web com vários "shippers" do romance.

Na mensagem, o cearense disse a Maisa que tinha vontade de ficar com ela. Em seguida, ele se declara e termina dizendo que a amava. "Ei, Maisa, sei que já passou do tempo de te dizer, mas eu sou a fim de você desde os tempos de Bom Dia e Companhia. Beijo, te amo", escreveu.

A declaração foi compartilhada, nesta quinta-feira (2), após Maisa enviar uma mensagem para o cantor dizendo que tinha ido ao seu show. (Reprodução/ Instagram)

Envergonhado com a repercussão, o cantor reagiu dizendo que estava sem entender nada. "Maisa mandou mensagem pra mim e eu já tinha contado de minhas mágoas de quando eu tentava ligar para ela. Ligava tanto no Bom Dia e Companhia para ganhar um Playstation", relembrou, brincando com o ocorrido.

Ainda nos Stories, João apareceu chegando na ex-emissora de Maisa, no SBT, e descontraiu com a coincidência: "Seria o destino?".