Jim Carrey diz que Will Smith deveria ter sido preso por agredir Chris Rock

Jim Carrey disse que Will Smit "deveria ter sido preso" pelo tapa que desferiu no comediante Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar, no último domingo, 27. Carrey falou sobre o assunto em entrevista ao “CBS Mornings”.

“Eu teria avisado pela manhã que iria processar o Will em 200 milhões de dólares porque aquele vídeo existirá para sempre e será onipresente. Esse insulto irá durar por muito tempo. Se você quiser pode gritar algo da plateia ou mostrar que não gostou no Twitter, mas você não tem o direito de subir no palco e bater no rosto de alguém porque a pessoa disse palavras”, disse Carrey.

“Aquilo surgiu do nada porque Will tem algo acontecendo dentro dele que é muito frustante. Eu desejo o melhor para ele, de verdade. Não tenho nada contra Will Smith, ele já fez coisas incríveis. Mas aquele não foi um bom momento. Você joga um pano sobre um momento especial para todos. Muitas pessoas trabalharam muito para estar ali. E ter o momento de brilhar delas, de receber um prêmio pelo trabalho que fizeram. Não é um trabalho fácil conseguir ser indicado a um Oscar, é preciso muita devoção. Foi um momento muito egoísta que encobriu todo o resto”, concluiu.