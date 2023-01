'Jamais irei', ator da Record diz que 'A Fazenda' é para subcelebridades e é criticado na web

O ator Alexandre Slaviero perdeu a paciência após ser questionado por um internauta se participaria da próxima edição do reality show “A Fazenda”, o principal da Record. Ele esteve no ar, recentemente, na novela “Gênesis”, da mesma emissora.

Slaviero publicou uma foto de recordação com o elenco da novela bíblica. Nos comentários, um internauta quis saber da possibilidade do artista participar de “A Fazenda”: “Vai para A Fazenda em 2023?”, questionou o fã. Mas ele parece não ter gostado da pergunta e afirmou que o programa, apresentado por Adriane Galisteu, é para subcelebridades.

“Acho que não deve me conhecer, mas enfim. Jamais iria ou irei. Não sou sub. Sou ator. Prazer, ator”, afirmou ele. O comentário pegou mal e foi parar em diversas páginas de fofocas. Em uma dessas, uma colega de profissão deu uma invertida no famoso.

“Faltou aprender sabedoria e calçar a sandália da humildade no personagem bíblico”, reagiu a atriz Isadora Ribeiro. Anônimos também condenaram a fala do ator da Record TV: “Soberbo ele, né? Cuidado que o mundo dá voltas”, aconselhou uma internauta.

Veja: