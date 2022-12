Naldo detona aliadas de Moranguinho e diz que não vai tirar a esposa de ‘A Fazenda’: ‘Mau-caratismo’

Depois dos familiares de Pétala e Deolane fazerem campanhas em frente à sede de “A Fazenda” para tirar as participantes do reality, o marido de Moranguinho, Naldo, foi para o lado inverso e detonou as aliadas da mulher. Além disso, o cantor afirmou que não pretende interferir na competição.

Veja:

VEJA MAIS

"Não vou tirar a Ellen [Cardoso, a Moranguinho] da casa. Ela é adulta, sabe muito bem as responsabilidades que tem com uma empresa séria. A Record está de parabéns, não teve manipulação, existe o Playplus, que mostra o jogo de cada um ali dentro", declarou Naldo.

Em seguida, ele ainda fala sobre a agitação na casa depois de Bárbara Borges, rival do grupo de Moranguinho, voltar de uma roça falsa. Diferente do posicionamento das participantes que aponta “armação”, Naldo defendeu a postura da Record. "Lógico que eu torço pela minha mulher, é claro, mas não existiu manipulação", continuou ele.

Naldo também criticou a estratégia das aliadas da Moranguinho ao longo do programa. "Eu fecho com o certo, não passo pano, o Brasil não é burro. Não venha com história fake. É um jogo, no mínimo esportivo, tem que saber ganhar e saber perder. Chega de mau-caratismo, de baixo nível. O Brasil viu três meses de mau-caratismo, de falta de posicionamento correto com o jogo", finalizou.