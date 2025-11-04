Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

A empresária e vencedora do MasterChef Brasil, Isabella Scherer, se pronunciou nesta terça-feira (4) sobre as críticas que recebeu nas redes sociais após viralizar uma vaga de auxiliar de cozinha publicada pela sua confeitaria. O anúncio, que oferecia salário de R$ 1,8 mil para uma jornada de seis dias por semana, foi alvo de comentários negativos de internautas.

Nos Stories do Instagram, Isabella explicou que a vaga havia sido divulgada em maio deste, quando a confeitaria foi inaugurada, e que o print que circulou nas redes não mostrava todas as informações do anúncio original. “No print que viralizou, não mostrava a parte onde falavam dos benefícios, mas eles sempre existiram”, afirmou.

A empresária também ressaltou que o seu negócio cumpre a legislação trabalhista e segue as normas coletivas da categoria. “A vaga em questão também foi oferecida dentro dessas regras, com registro, benefícios e condições previstas em lei. Quando abrimos a Scherbi’s, fizemos questão de pesquisar e contratar uma consultoria de RH/Jurídica que sugeriu a remuneração de cada vaga conforme prática do mercado e leis trabalhistas”, explicou.

Isabella disse ainda que, desde então, a confeitaria passou por mudanças e ampliou sua estrutura. “Temos as funções mais bem definidas e com diversos níveis de cargos e remunerações, com processos mais maduros e uma estrutura organizacional que reflete nossa evolução”, destacou.

A chef também afirmou que o episódio faz parte de seu amadurecimento como empresária. “Como empreendedora, estou comprometida em evoluir de forma responsável, valorizando cada pessoa que faz parte do meu time e mantendo uma relação justa e transparente. Esse diálogo é importante e faz parte do crescimento de qualquer empresa. Sigo aberta a ouvir, aprender e fazer melhor, sempre com respeito por todos”, concluiu.