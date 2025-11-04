Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

Chef explicou que a vaga viralizada foi publicada em maio e que benefícios não apareceram no print divulgado nas redes sociais

O Liberal
fonte

A chef de cozinha Isabella Scherer causou polêmica nos últimos dias nas redes sociais (Reprodução/ Instagram)

A empresária e vencedora do MasterChef Brasil, Isabella Scherer, se pronunciou nesta terça-feira (4) sobre as críticas que recebeu nas redes sociais após viralizar uma vaga de auxiliar de cozinha publicada pela sua confeitaria. O anúncio, que oferecia salário de R$ 1,8 mil para uma jornada de seis dias por semana, foi alvo de comentários negativos de internautas.

VEJA MAIS

image Cantora paraense Lucinnha Bastos lamenta a perda de Lô Borges
Corpo do artista é velado em Belo Horizonte (MG), e sepultamento será realizado em sequência

image Príncipe William visita pontos turísticos do Rio e joga futevôlei em Copacabana
Herdeiro do trono britânico visitou pontos turísticos do Rio de Janeiro e segue para Belém, onde representará o rei Charles III na COP30

image Rodrigo Santoro posta show do Arraial do Pavulagem e é convidado para cortejo: 'Te esperamos'
O ator publicou vídeo da performance do Arraial do Pavulagem, que respondeu com convite para o tradicional 'Arrastão'

Nos Stories do Instagram, Isabella explicou que a vaga havia sido divulgada em maio deste, quando a confeitaria foi inaugurada, e que o print que circulou nas redes não mostrava todas as informações do anúncio original. “No print que viralizou, não mostrava a parte onde falavam dos benefícios, mas eles sempre existiram”, afirmou.

A empresária também ressaltou que o seu negócio cumpre a legislação trabalhista e segue as normas coletivas da categoria. “A vaga em questão também foi oferecida dentro dessas regras, com registro, benefícios e condições previstas em lei. Quando abrimos a Scherbi’s, fizemos questão de pesquisar e contratar uma consultoria de RH/Jurídica que sugeriu a remuneração de cada vaga conforme prática do mercado e leis trabalhistas”, explicou.

Isabella disse ainda que, desde então, a confeitaria passou por mudanças e ampliou sua estrutura. “Temos as funções mais bem definidas e com diversos níveis de cargos e remunerações, com processos mais maduros e uma estrutura organizacional que reflete nossa evolução”, destacou.

A chef também afirmou que o episódio faz parte de seu amadurecimento como empresária. “Como empreendedora, estou comprometida em evoluir de forma responsável, valorizando cada pessoa que faz parte do meu time e mantendo uma relação justa e transparente. Esse diálogo é importante e faz parte do crescimento de qualquer empresa. Sigo aberta a ouvir, aprender e fazer melhor, sempre com respeito por todos”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

isabella scherer polêmica

isabella sherer

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

cultura

polêmica nas redes sociais

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FALECIMENTO

Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Cantor perdeu os outros dois irmãos, Lauro e Carlos Alberto, nos últimos quatro anos

04.11.25 15h58

FAMOSOS

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

Chef explicou que a vaga viralizada foi publicada em maio e que benefícios não apareceram no print divulgado nas redes sociais

04.11.25 15h43

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

CELEBRIDADES

Príncipe William visita pontos turísticos do Rio e joga futevôlei em Copacabana

Herdeiro do trono britânico visitou pontos turísticos do Rio de Janeiro e segue para Belém, onde representará o rei Charles III na COP30

03.11.25 21h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

treta

Cristian Cravinhos se manifesta após 'Tremembé': 'Muita mentira'

Além de Cristian, o irmão Daniel e Suzane também são retratados no novo conteúdo da Amazon Prime Video

03.11.25 13h28

MODA

Quais roupas usar em Belém? Saiba como ficar confortável no clima paraense

A capital do Pará tem o clima equatorial úmido, com altas temperaturas e chuvas intensas

04.11.25 8h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda