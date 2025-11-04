Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantora paraense Lucinnha Bastos lamenta a perda de Lô Borges

Corpo do artista é velado em Belo Horizonte (MG), e sepultamento será realizado em sequência

Eduardo Rocha
fonte

Lucinnha Bastos: falecimento de Lô é grande perda para a música brasileira (Foto: Reprodução / Instagram)

O falecimento do cantor e compositor mineiro Lô Borges aos 73 anos, ocorrido no domingo (2) à noite (às 20h50), em Belo Horizonte (MG), continua a repercutir em todo o Brasil. Admiradores da obra do autor de sucessos como "Paisagem da Janela", "Trem Azul", "Sonho Real", "Clube da Esquina nº 2" e "Para Lennon & McCartney" manifestam-se sobre a perda desse nome da música brasileira. Em Belém, entre outros artistas sentidos com a morte de Lô, está a cantora Lucinnha Bastos.

 

"Não o conheci pessoalmente, mas acompanhava o trabalho dele. Lô fazia parte daquele time competente de Mineiros. Ícone do Clube da Esquina, compôs uma das minhas músicas preferidas interpretadas por Elis Regina: 'Trem azul' ", destaca Lucinnha Bastos. 

"Uma perda enorme para a música popular brasileira", complementa Lucinnha.

O corpo de Lô Borges é velado no Foyer do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A despedida será aberta ao público. O velório prosseguirá até as 15h desta terça-feira (4). 

Em sequência, transcorrerá o sepultamento restrito a familiares e amigos do compositor. Lô havia sido internado no Hospital Unimed na capital mineira em 17 de outubro, com um quadro de intoxicação por medicamentos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

lucinnha bastos fala sobre a perda de lô borges
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FALECIMENTO

Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Cantor perdeu os outros dois irmãos, Lauro e Carlos Alberto, nos últimos quatro anos

04.11.25 15h58

FAMOSOS

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

Chef explicou que a vaga viralizada foi publicada em maio e que benefícios não apareceram no print divulgado nas redes sociais

04.11.25 15h43

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

CELEBRIDADES

Príncipe William visita pontos turísticos do Rio e joga futevôlei em Copacabana

Herdeiro do trono britânico visitou pontos turísticos do Rio de Janeiro e segue para Belém, onde representará o rei Charles III na COP30

03.11.25 21h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

MODA

Quais roupas usar em Belém? Saiba como ficar confortável no clima paraense

A capital do Pará tem o clima equatorial úmido, com altas temperaturas e chuvas intensas

04.11.25 8h06

treta

Cristian Cravinhos se manifesta após 'Tremembé': 'Muita mentira'

Além de Cristian, o irmão Daniel e Suzane também são retratados no novo conteúdo da Amazon Prime Video

03.11.25 13h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda