Cantora paraense Lucinnha Bastos lamenta a perda de Lô Borges

O falecimento do cantor e compositor mineiro Lô Borges aos 73 anos, ocorrido no domingo (2) à noite (às 20h50), em Belo Horizonte (MG), continua a repercutir em todo o Brasil. Admiradores da obra do autor de sucessos como "Paisagem da Janela", "Trem Azul", "Sonho Real", "Clube da Esquina nº 2" e "Para Lennon & McCartney" manifestam-se sobre a perda desse nome da música brasileira. Em Belém, entre outros artistas sentidos com a morte de Lô, está a cantora Lucinnha Bastos.

"Não o conheci pessoalmente, mas acompanhava o trabalho dele. Lô fazia parte daquele time competente de Mineiros. Ícone do Clube da Esquina, compôs uma das minhas músicas preferidas interpretadas por Elis Regina: 'Trem azul' ", destaca Lucinnha Bastos.

"Uma perda enorme para a música popular brasileira", complementa Lucinnha.

O corpo de Lô Borges é velado no Foyer do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A despedida será aberta ao público. O velório prosseguirá até as 15h desta terça-feira (4).

Em sequência, transcorrerá o sepultamento restrito a familiares e amigos do compositor. Lô havia sido internado no Hospital Unimed na capital mineira em 17 de outubro, com um quadro de intoxicação por medicamentos.