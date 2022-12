Investigação de caso Thiago Rodrigues mostra que ator caiu sozinho

Thiago Rodrigues não foi agredido por bandidos no Rio de Janeiro, como apontavam as primeiras informações sobre a agressão que deixou o famoso com ferimentos na região da cabeça. É o que diz a investigação da Polícia Civil sobre o caso. Imagens das câmeras de segurança mostram que o ator foi vítima de uma queda após sentar em uma barraca de feira. As informações são do Notícias da TV.

O programa "Domingo Espetacular" deste domingo (18) exibiu as imagens de câmeras de segurança, que evidenciam que a praça Santos Dumont, da Gávea, estava em dia de feira no momento do incidente e algumas barracas estavam montadas. O ator tentou sentar em uma delas, após uma amiga deixá-lo no local. O ex-Globo acaba não conseguindo e cai de costas com a cabeça no chão. O vídeo mostra que não há espancamento e assalto. Alguns populares tentaram socorrê-lo imediatamente.

"Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: eu não me recordo do que aconteceu", disse a delegada do caso, Bianca Lima. "Assim que soubemos, iniciamos a diligência. Comprovamos que ele não foi vítima. Ele afirmou que saiu de um evento com uma amiga e ela deixou ele em um lugar, que bate com as imagens que temos. Podemos afirmar que é ele nas imagens da feira", concluiu ela.