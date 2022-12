Empresária de Thiago Rodrigues afirma que ator perdeu parte do couro cabeludo após agressão no Rio

A empresária de Thiago Rodrigues, ator espancado por bandidos ao sair de um bar no Rio de Janeiro, Maria Moraes, afirmou que o artista está em choque após o crime ocorrido no último sábado (10). Além de ter tido o celular roubado pelos suspeitos, Thiago também teve parte do couro cabeludo "arrancado" com o baque das pancadas. As informações são do portal Máxima.

Segundo Maria, o estado de saúde de Thiago é estável e já “está bem agora”. Ela informou nesta segunda-feira (12), que o antigo galã da Malhação, ficou bastante machucado e “em choque com a situação”. “Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a esse tipo de coisa”, declarou.

O ataque a Thiago teria ocorrido após ele sair de um bar no bairro da Gávea e pegar um táxi. Ao atravessar a Praça Santos Dumont, o ator foi abordado pelos bandidos. A assessoria contou que o artista só foi entender o que estava ocorrendo quando caiu no chão e começou a apanhar.

“Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu”, acrescentou Maria, falando que Thiago foi levado ao Hospital Miguel Couto. Na unidade de saúde, o ator passou por exames e procedimento de sutura dos ferimentos e teve alta.

O caso de Thiago está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. "A 15ª DP (Gávea) investiga o caso. A vítima será ouvida na delegacia e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e apurar a autoria do crime", informou a nota da PC.