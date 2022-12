Ator Thiago Rodrigues é espancado por bandidos no RJ

Thiago Rodrigues, ex-galã da Malhação, foi assaltado e agredido fisicamente por cinco bandidos, no último sábado (10), ao sair de um bar no bairro da Gávea, na capital carioca. O ator ficou desacordado e teve o aparelho celular roubado pelos suspeitos. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Na hora do assalto, Thiago tentou fugir, mas não conseguiu. As pancadas foram tão violentas que o artista só conseguiu acordar no dia seguinte, sob cuidados de uma senhora desconhecida, na Praça Santos Dumont.

Rodrigues foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto e segue sob cuidados médicos.