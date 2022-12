Polícia não confirma versão de que Thiago Rodrigues foi agredido por bandidos

O ator Thiago Rodrigues prestou depoimento na 15ª DP, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (13), e de acordo com o G1, a delegada Bianca Lima, disse que ainda não há confirmação sobre a primeira versão divulgada. A polícia segue apurando o caso e trabalha com três linhas de investigação.

A autoridade policial informou que as investigações vão apurar se o ator foi mesmo assalto e agredido, se ele se envolveu em uma briga na saída do evento no Jockey Club ou se ele caiu sozinho na Praça Santos Dumont.

O ator chegou a se envolver em uma discussão com um casal dentro da festa e foi afastado da Arena, área VIP do evento.

Em depoimento, o ator disse que foi socorrido por uma comerciante, a quem afirmou ser capaz de reconhecer. Ele pegou um táxi em direção à casa de amigos no Joá, de onde seguiu para o Hospital Miguel Couto. A ficha de atendimento do ator tem o registro de 7h19.

No hospital, funcionários disseram à polícia que ouviram quando o ator declarou que tinha se envolvido em uma confusão e que retornaria ao local para resolver. Thiago negou essa versão, ele disse que voltaria para resgatar seu telefone celular.