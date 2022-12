Influencer pernambucana filma o momento em que flagra o namorado em motel: ‘Safado’; veja

A influencer pernambucana Emylli Thamara foi surpreendida, na noite de quinta-feira (8), ao flagrar o namorado em um motel com a amante. O momento foi filmado e divulgado nas redes sociais pela própria influenciadora. As imagens mostram Emylli batendo boca com o namorado, quando a amante sai do banheiro só de toalha.

VEJA MAIS

"Eu não vou brigar com ela, não, safado, quem tem que me ter respeito é você", diz ela para o namorado. "Tu não tem culpa de nada”, afirma para a amante.

Assista:

Antes de deixar o local com o seu carro, que estava emprestado para o namorado, ela ainda é parada por funcionários do motel, que exigiram que ela pagasse a conta para sair com o veículo: “Me obrigue a pagar taxa”, retrucou a blogueira de Recife.

A influencer ainda mostrou prints de conversas em um aplicativo de mensagens, onde o namorado pede desculpas e afirma ter “agido pela emoção”. “Vou na sua casa para a gente conversar”, diz ele. “Na minha casa mesmo não”, responde a mulher, antes de bloqueá-lo.