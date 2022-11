Ex-BBB Eliezer é diagnosticado com doença no coração: ‘Estou cuidando para não tornar grave’

O influenciador e ex-BBB Eliezer, de 32 anos, foi diagnosticado com pericardite, uma doença que ocorre devido a inflamação do pericárdio, membrana que reveste o coração. Na tarde de domingo (13), o famoso detalhou todo o processo, desde a descoberta, com fortes dores no peito, e alertou os seguidores sobre a importância do diagnóstico precoce.

VEJA MAIS

Nos stories do Instagram, Eliezer contou sobre o primeiro sintoma apresentado. Segundo ele, tudo começou com fortes dores no peito há, aproximadamente, dez dias. Após a dor se intensificar e ter apresentado dificuldade para respirar, o influenciador procurou um médico para procurar o tratamento adequado.

No hospital, o ex-BBB descobriu que se tratava de um problema raro no coração e iniciou o tratamento.

"Eu fiz uma bateria de exames e chegou o diagnóstico de pericardite. Eu peguei através de um vírus, pode ser qualquer vírus. Inflamou o pericárdio, evoluindo para a pericardite. Ela foi inflamando ao longo dos dias e dificultando a minha respiração. Agora ela não pode 'acelerar'”, explicou Eliezer.

O famoso explicou que agora ficará em repouso, por recomendação médica, para evitar que a frequência cardíaca aumente e que a doença evolua para o grau crônico.

"Antes, eu estava tenso. Agora que sei que tem tratamento, por mais que seja longo, é orar para não se tornar crônico. O diagnóstico precoce é importante, pois quando demora, pode levar à morte. Porque a inflamação vai impossibilitando o coração de trabalhar”, comentou Eliezer.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)