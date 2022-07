Filha de Juliano Cazarré que nasceu com doença rara no coração já respira sozinha

A filha de Juliano Cazarré já consegue respirar sozinha e não está mais usando sonda. A informação foi dada pelo ator em publicação feita no Instagram. A recém-nascida, fruto da relação de Juliano com a esposa Letícia Bastos, nasceu com uma doença rara no coração, conhecida como Anomalia de Abstein, e precisou passar por uma cirurgia logo após o parto.

A pequena Maria Guilhermina ainda está internada na UTI. O ator está no Rio de Janeiro com os outros quatro filhos do casal, enquanto a esposa permanece em São Paulo, onde foi operada, com a filha recém-nascida. Juliano tem usado a sua conta do Instagram para fazer lives com sessões de meditação religiosa. Nesta quarta-feira (13), ele falou mais um pouco sobre o estado de saúde da filha:

“Ontem, ela deu um baita susto em nós, lá em São Paulo. A Letícia está passando por isso com muita força, serenidade e muita garra”, contou o ator. Ele também comemorou a evolução da caçulinha, que segundo ele está ótima, “mas ainda em observação na UTI, ganhando peso, estabilizando o coraçãozinho valente que tem”.

Juliano explicou, ainda, que seus outros filhos também precisam dele no Rio de Janeiro. “Os quatro, cada um está apresentando algum tipo de problema”, relatou. Confira o vídeo publicado pelo ator, que interpreta o peão Alcides no remake de Pantanal, transmitido pela TV Globo:

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)