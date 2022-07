Luva de Pedreiro entrega camisa que estava vestindo para fã que pedia autógrafo; vídeo

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, surpreendeu um fã durante a tarde de terça-feira (12), enquanto estava em um shopping localizado em Recife. Nas filmagens, é possível o influenciador presenteando um dos meninos com a camisa que estava vestindo no momento.

A situação foi compartilhada nos stories de Iran, onde é possível ver dois garotos pedindo para o Luva de Pedreiro autografar uma chuteira e as camisas que vestiam. Um dos fãs vestia uma camisa azul, semelhante a cor da caneta que Iran utilizava, então a assinatura do rapaz não ficou visível. “ Não vai dar para ver”, fala a criança no vídeo.

Para resolver a situação, o influenciador fala que vai dar uma camisa para o garoto e retira a própria camisa que utilizava durante o passeio para entregar ao menino, que fica surpreso e diz não acreditar no presente que acaba de receber.

"Essa camisa, sabe quem autografou para mim? Foi Renan Lodi [jogador brasileiro que joga no Atlético de Madrid]", disse Luva de Pedreiro.

No vídeo, é possível ver o fã sorrindo e abraçado com a camisa.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)