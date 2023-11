Humorista pede desculpa por piada polêmica com morte de Marília Mendonça: ‘Não tive a intenção’

Giovana Fagundes, humorista que fez piada com a morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021, no interior de Minas Gerais, utilizou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (9), para se pronunciar sobre o vídeo polêmico que viralizou na internet. Após o conteúdo ser alvo de comentários negativos, principalmente críticas da família da artista, ela exclui-o e se desculpou pela fala.

VEJA MAIS

Na ocasião em questão, Giovana estava prestes a embarcar e ao perceber a aeronave que iria viajar disparou:

"Vai sair um avião daqui. Olha o tamanho do avião que falaram que vou embarcar. Vou de 'teco-teco'. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Então, estou fazendo esse 'Story' para dizer a todo mundo que me ama, que amo vocês de volta”.

Assista ao vídeo:

O trocadilho usado pela comediante gerou revolta nas redes, inclusive, entre Ruth e João Gustavo, respectivamente, mãe e irmão da cantora sertaneja, que se manifestaram sobre o ocorrido. Ruth pediu que os seguidores não dessem palco “para gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usar a dor de outra pessoa, de uma mãe, de uma família, para fazer piadinha”.

Giovana, então, gravou uma série de stories se desculpando sobre as falas e afirmou que não teve a intenção de debochar da morte de Marília. Também contou que elas se seguiram nas redes sociais e chegaram a conversar no passado.

"Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça", iniciou ela.

Em seguida, a comediante revelou que na época chegou ficar muito abalada com a morte da cantora, assim como o Brasil inteiro. “Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte de Marília Mendonça”, acrescentou, dizendo que o pedido de desculpas se estendia aos fãs e familiares da artista e que nunca imaginou que o vídeo chegaria 'a essa proporção e que jamais achou que causaria dor em tantas pessoas'”.