Hospital divulga atualização sobre saúde de Lexa e cuidados com a bebê; leia a nota

Apesar do susto, as notícias são positivas sobre o estado de saúde da cantora Lexa e sua bebê, Sofia, que está esperando! Na noite desta quarta-feira (22/01), o Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, divulgou um boletim médico sobre a cantora, internada desde a última segunda-feira (20/01). Grávida de 23 semanas, ela foi diagnosticada com uma pré-eclâmpsia, uma condição grave que exige acompanhamento intensivo.

“O Hospital e Maternidade Santa Joana informa que a paciente Léa Cristina Araújo da Fonseca (Lexa) está internada na Unidade Semi Intensiva em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto do seu estado clínico quanto do desenvolvimento de sua bebê”, disse a unidade em nota.

Ainda segundo o boletim, a paciente encontra-se estável. “Apesar do quadro demandar atenção e cuidado constantes devido ao potencial alto risco, a paciente encontra-se estável, monitorizada e assistida por especialistas. A gestante está sendo acompanhada pela equipe de Obstetrícia da Clínica Alumia com apoio da equipe de medicina materno-fetal do Hospital e Maternidade Santa Joana”, concluiu.