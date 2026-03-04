Hilary Duff diz não se importar mais com falta de escolaridade: ‘Tem o Google e ChatGPT para isso’
Apesar de ter recebido educação domiciliar, devido ao trabalho como atriz na infância, a artista não conseguiu tirar o diploma equivalente ao Ensino Médio
A atriz e cantora Hilary Duff revelou, em entrevista a um podcast, que não se importa mais com a falta de escolaridade. A artista trabalha desde a infância e, por isso, deixou de frequentar a escola na 3ª série. Hillary recebeu educação domiciliar, mas não conseguiu tirar o diploma de High School — equivalente ao Ensino Médio no Brasil.
“Acho que já passei da fase de me importar com o fato de minha educação não ter sido das melhores”, falou. A atriz acredita que aprendeu sozinha sobre diferentes temas que a interessavam. Sobre a vergonha de “não saber” acerca de fatos históricos, por exemplo, ela diz não sentir, pois sabe que teve a vida diferente do convencional: “Tem o Google e ChatGPT para isso.”
Entretanto, Hillary deseja algo diferente para os quatro filhos. A artista também afirmou que aprende, diariamente, com as crianças. “Honestamente, tem sido muito legal me conectar com meu filho e ele me ensinar coisas que eu não sabia, porque ele está recebendo uma ótima educação”, mencionou.
Apesar da alegria em ver os herdeiros estudando, a atriz destacou que já sente dificuldades em ajudá-los nos deveres. “A lição de casa já não é brincadeira na 2ª série. Eu parei de ir para a escola ‘real’ na 3ª série, então, estou realmente condenada. Eu fico coçando a cabeça o tempo todo olhando para a lição de casa e estou aterrorizada pelo próximo ano”, compartilhou.
