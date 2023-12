Herdeira de empresário que compartilha rotina milionária mostra dia a dia no Pará; vídeo

A estudante Maju Carvalho, é estudante universitária, de 21 anos. Ela viralizou no TikTok ao mostrar em um vídeo da sua rotina em São Paulo, e agora compartilha momentos das suas férias na rede. Seu dia a dia incluía ir de jatinho de Goiânia a São Paulo, levar um vestido na costureira, ir a lojas de grife em um shopping e ganhar um presente de aniversário do pai da Saint Laurent.

Maju é filha de Manoel Pereira, empresário tocantinense dono da GAV e sua mãe é procuradora do municipio em Goiânia. Com empreendimentos no Pará, a jovem influenciadora desembarcou em Belém na última semana, e mostrou um pouco do que viveu em terras paraenses. Em um dos vídeos compartilhados no seu perfil no Tik Tok, Maju explica porque é herdeira e mostra os vários empreendimentos que o pai é dono no Pará, incluindo o Salinas Exclusive Resort, em Salinas, nordeste do Pará.

A jovem também mostra as visitas em hotéis, deslocamento de helicóptero, dentre outros luxo.