Atriz que foi presa por golpe milionário contra a mãe morre ao cair de prédio no RJ

Morreu na tarde desta quinta-feira (14) a atriz Sabine Boghici, de 49 anos. Ela caiu do 5º andar de um prédio na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

Herdeira de um dos maiores colecionadores de arte do país, o romeno Jean Boghici, Sabine chegou a ser presa em agosto do ano passado suspeita de aplicar um golpe milionário contra a mãe. A atriz ganhou liberdade provisória em março desse ano.

Investigações da polícia apontam que Sabine roubou 16 quadros — incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Di Cavalcanti —, e pelo menos dois deles foram parar na Argentina.

A mãe da atriz teria sido enganada pela filha e depois ameaçada. O prejuízo estimado pela própria vítima é de R$ 725 milhões, entre pagamentos sob extorsão e quadros roubados.

De acordo com a Polícia Civil do RJ, Sabine elaborou todo o plano, no início de 2020, que incluía contratar uma mulher para abordar a mãe no meio da rua e alertá-la sobre uma morte iminente na família - no caso, a da própria filha.

A atriz enfrentava sérios problemas psicológicos desde a adolescência, como depressão, ansiedade e crises de pânico. Nas redes sociais, ela postava fotos com animais e compartilhava pedidos de adoção e de doação.

A morte de Sabine será investigada pela 15ª DP (Gávea).