Há 31 anos sem Daniella Perez, mãe e viúvo da atriz assassinada relembram a data e recebem apoio

A atriz Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz no dia 28 de dezembro, há 31 anos. A data foi lembrada pela mãe de Daniella, Gloria Perez, e o viúvo, Raul Gazolla. Alexandre Frota, amigo de Raul, também prestou homenagens à atriz.

VEJA MAIS

“Um dia que dói”, escreveu Gloria. A escritora perdeu a filha de 22 anos em 1992, às vésperas da virada de ano. Em postagem no Instagram, Glória compartilhou uma anotação que fez na agenda: “Acordei assustada. 1993 entrou sem a Dani.”

Na publicação, colegas de Glória declararam apoio:

“Querida muito força para seguir sua caminhada iluminando tantas vidas com sua arte, Dani te acompanha com amor, o amor ultrapassa dimensões, receba meu carinho”, escreveu Beth Goulart

“Lamento sempre. Não posso escutar a música tema dela sem doer o coração… Admiro muito sua força. Afeto nesse dia tão dolorido”, disse Carol Castro.

“Muita força pra você. A Dani é inesquecível. Lembro de assistir à novela só pra ver a Yasmin [personagem de Daniella em “Corpo e Alma”]”, comentou Dani Calabresa.

Raul Gazolla repostou a publicação de Gloria e escreveu: “Hoje faz 31 anos que a Dani foi assassinada”. Alexandre Frota também prestou suporte ao amigo Raul. “Nada para comemorar, mas para ser lembrado que o mundo está cheio de covardes, vagabundos, psicopatas, como aquele imbecil que morreu”, disse se referindo a Guilherme de Pádua.

Relembre o crime

Guilherme de Pádua e Paula Thomaz foram responsáveis pela morte de Daniella Perez. O assassino contracenava com a atriz em “Corpo e Alma”, novela da TV Globo escrita por Gloria Perez. Guilherme e Paula eram casados.

Daniella foi assassinada com 28 punhaladas e sem chance de defesa, o que apontou o crime como “qualificado”. A partir disso, Gloria movimentou a sociedade civil e a Justiça brasileira para alterar a legislação. A escritora recolheu 1,3 milhões de assinaturas em um documento para mudança da lei.

VEJA MAIS

O Congresso aprovou a inclusão do delito em crimes hediondos, resultando em aumento de pena para aqueles que praticam homicídio qualificado - cumprir pena em regime fechado. No ramo do Direito, crimes hediondos são classificados como “gravíssimos”, com punições mais severas e eliminação da possibilidade de indulto e fiança, por exemplo.

Em 2022, a série documental “Pacto Brutal” (HBO) explorou o assassinato de Daniella Perez, com entrevistas de Gloria Perez, Raul Gazolla, agentes de Justiça envolvidos no caso e informações sobre o caso.

Internautas prestam homenagens a Daniella Perez

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)