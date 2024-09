Giselle Itiê revela que foi vítima de abuso sexual e tentou tirar a própria vida

Giselle Itiê estreou o podcast Exaustas, que comanda com Samara Felippo e Carolinie Figueiredo, nesta quinta-feira (26/09), e fez fortes revelações sobre o seu passado. A atriz contou que desde a adolescência sente seu corpo objetificado e expôs que aos 17 anos foi vítima de abuso sexual. O trauma fez com que Itié tentasse tirar a própria vida.

"A forma como meninos e homens me olhavam e me tratavam era nojento. Foi nesse momento que eu comecei a entender que meu corpo não era mais meu, era um espaço público invadido por olhares, toques, mãozadas e por aí vai. Sinceramente, eu não consigo falar detalhadamente de cada situação, porque a sensação do meu corpo ser nojento vem", contou a atriz.

Itiê revelou que sentia medo de sofrer um estupro e isso afetava seu sono, chegando a ter pesadelos até aos 18 anos, sonhando que fugia de vários homens em uma floresta à noite.

"Até que, para ajudar, meu primeiro namorado se suicidou. Foi aí que eu comecei a questionar o meu lugar na vida. Quanto mais eu me tornava mulher, mais eu objetificada eu me tornava, o vácuo foi crescendo e eu comecei a me machucar de verdade, a me cortar [e por aí vai]. Até que eu tentei tirar minha vida", revelou.

Giselle contou quer tudo piorou anos depois quando aos 17 foi abusada sexualmente ao perder a virgindade.

“Foi nesse momento que eu me perdi de vez e compreendi o quanto eu era oca. Eu só fazia me castigar como se eu fosse culpada. E foi no silêncio que meu corpo gritava e pedia socorro. Passei a ter uma depressão profunda, bulimia, anorexia nervosa, eu me cortava e tudo o que eu queria era desaparecer de vez", relatou a atriz.