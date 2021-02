Luana Piovani revela abuso sexual sofrido na infância: 'Foi meu vizinho'

Em entrevista concedida na noite da quinta-feira (25) ao programa Júlia, da TV portuguesa, a atriz Luana Piovani contou que sofreu assédio sexual de um vizinho quando era criança, na cidade paulista de Jaboticabal.

O assunto também veio à tona durante uma entrevista que Luana deu à apresentadora Xuxa, ocasião em que a mãe da atriz tomou conhecimento do abuso: "O programa acabou e ela me ligou espumando, querendo saber que vizinho era aquele. Fiz terapia durante anos e nunca coloquei isso em pauta. Nunca falei muito de sexo na minha análise", disse.

Na conversa com a apresentadora Júlia Pinheiro, Piovani revelou detalhes de como se deu o abuso: "Eu tinha uns sete anos e sabia que tinha alguma coisa errada porque isso nunca tinha acontecido comigo. Mas, ao mesmo tempo, não tinha sido um assunto que eu tinha tido com os meus pais. Não sabia como chegar e dizer aquilo. Eu nem sabia exatamente o que tinha acontecido. Só tinha a sensação estranha", relatou.

Luana disse, porém, que o episódio não lhe trouxe nenhum trauma, mas admitiu que, por conta disso, tem uma certa dificuldade em falar sobre sexo com Dom, Bem e Liz, frutos do casamento com o ex, Pedro Scooby. "Tenho dificuldade de falar de sexo com meus filhos, apesar de já ter iniciado, por conta da minha lembrança. Sabemos que grande parte das crianças acaba sendo molestada por pessoas muito próximas da família. Foi isso que aconteceu comigo. Não era ninguém da minha família, mas era o meu vizinho", contou.