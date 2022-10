Gisele Bündchen e Tom Brady já contataram advogados para divórcio, afirma site

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen e o marido Tom Brady contrataram um advogado para dar entrada no divórcio, afirmou o portal de notícias sobre famosos Page Six. Além disso, a modelo e o astro do futebol americano estariam morando em locais diferentes há pelo menos dois meses e agora decidiram pelo fim do casamento.

O casal tem dois filhos: Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos. Segundo uma fonte próxima ao casal, ambos estão envolvidos com a vida das crianças e devem compartilhar a guarda conjunta. Em entrevista para o portal estadunidense, a fonte afirmou: “Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças”.

Segundo o portal, o portfólio de propriedades do casal está avaliado em 26 milhões de dólares (R$134,45 milhões). Dentre as propriedades, está uma mansão localizada em Indian Creek Island, Miami, avaliada em 17 milhões de dólares (R$88 milhões). O imóvel foi o último adquirido pelo casal e seria derrubado para a construção de uma nova. Entretanto, com as crises no relacionamento, as obras teriam sido interrompidas.

Bündchen estaria hospedada em casa alugada em Miami

O casal teria outras duas propriedades, uma em Nova York e outra em Montana. Bündchen estaria hospedada em uma casa de Miami, que ela e Brady alugaram em 2020, enquanto não se sabe onde está hospedado o quarterback do Buccaneers.

O jogador de futebol americano tem 45 anos e é o nono atleta mais bem pago do mundo, segundo a Forbes. Tom Brady acumula um patrimônio líquido de 250 milhões de dólares (quase R$1,3 bilhão), e tem contratos de patrocínio com empresas como Under Armour, Sam Adams, Foot Locker e Tag Heuer.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)