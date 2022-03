Tom Brady desiste de aposentadoria e retorna para a 23ª temporada na NFL

O astro do futebol americano e maior campeão da história da NFL, Tom Brady anunciou agora há pouco que vai continuar a carreira de jogador de futebol americano, no Tampa Bay Buccaneers. No início do mês de fevereiro, o quarterback oficializou a aposentadoria, mas agora desistiu de pendurar o capacete.

"Nos últimos dois meses, eu percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora virá. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros, e eu amo minha família. Eles fizeram todo o possível. Estou retornando para a minha 23ª temporada em Tampa. Negócios inacabados, VAMOS C******", afirmou Brady pelo Twitter.