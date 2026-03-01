Galvão Bueno leva tortada na cara durante dinâmica e se diverte
O apresentador participou do quadro Passa ou Repassa, dinâmica do programa Domingo Legal
O apresentador Galvão Bueno levou uma tortada na cara durante o quadro Passa ou Repassa, dinâmica do programa Domingo Legal (SBT), comandado por Celso Portiolli. A cena, exibida nesse domingo (1), rendeu risadas e logo viralizou nas redes sociais. Galvão não respondeu uma pergunta a tempo na disputa contra Mauro Naves e foi “punido”.
Celso se surpreendeu com o erro do apresentador e brincou: “Não é possível! Não, no Galvão não!” Ele estava no time amarelo, ao lado de Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos. A equipe competia contra o time azul, formado por Alexandre Pato, Marcelo Marrom, Mauro Naves e Renata Saporito.
