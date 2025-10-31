Galvão Bueno comemora volta à Copa do Mundo com o SBT: 'Torcer para gritar é hexa'

Galvão Bueno estará de volta à TV aberta com a Copa do Mundo de 2026 no SBT e na N Sports. O acordo, oficializado nesta sexta-feira, 31, garante a transmissão de 32 partidas do torneio, que será disputado no Canadá, EUA e México. O narrador, que já trabalhou em 13 Copas do Mundo de forma consecutiva desde 1974, comemorou o acerto por meio de suas redes sociais.

"Com que alegria agora eu posso dizer: haja coração", brincou Galvão Bueno. Desde o último mês, SBT e N Sports trabalhavam para oficializar o acordo. O narrador também é um dos sócios do canal de TV por assinatura. "Estaremos juntos mais uma vez. No SBT, TV ao vivo, casa do Silvio Santos - bênção, seu Silvio. Tive a honra de narrar o tetra e o penta. Então, vamos torcer muito, para gritar 'é hexa'", afirmou.

O pacote de SBT e N Sports terá os mesmos jogos transmitidos pela TV Globo. O contrato foi assinado por meio de um sublicenciamento com a LiveMode, que também é responsável por gerir a CazéTV, no mercado brasileiro. Serão 32 partidas transmitidas pelos três canais, pacote que também inclui todos os jogos da seleção brasileira.

Além de Galvão, Tiago Leifert é outro narrador confirmado pelo SBT para as transmissões da Copa do Mundo de 2026. Depois do último Mundial, no Catar, o recordista de narrações na TV brasileira deixou a TV Globo e não tinha expectativa de retornar para o torneio da América do Norte.

O Grupo Globo garantiu 55 partidas da Copa do Mundo. Além dos 32 jogos do SBT e N Sports, a emissora carioca assegurou outros 23. No entanto, ela perdeu a exclusividade da competição, inclusive nos meios digitais, mas tem como trunfo os direitos de todas as partidas da seleção brasileira e da final, que ocorre em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A CazéTV, terceiro pilar das transmissões da Copa do Mundo, é também o mais importante até aqui. O canal, que tem o influenciador, comentarista e apresentador Casimiro Miguel como líder, em sociedade com a LiveMode, será o único a transmitir 100% da competição, os 104 confrontos, em que metade destes serão exclusivos.

O pacote anunciado nesta sexta-feira deve ser o último a ser negociado pela LiveMode, e completa o grupo de detentores no Brasil: CazéTV/YouTube, Grupo Globo e SBT/N Sports. Vale destacar que, como os jogos do canal de Casimiro Miguel serão transmitidos no YouTube, a N Sports não poderá retransmitir as partidas em suas plataformas digitais, limitando-se à TV por assinatura.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada no Canadá, EUA e México, entre 11 de junho e 19 de julho. A competição marca a estreia do novo formato ampliado, com 48 seleções participantes.