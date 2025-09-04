Galvão Bueno comenta bastidores de sua saída da Globo e revela incômodo: 'Desaforo' Estadão Conteúdo 04.09.25 12h28 Aos 75 anos, Galvão Bueno não pensa em parar de trabalhar. Narrando futebol no Amazon Prime Video e apresentando um programa semanal na Band, o experiente locutor ainda cultiva sonhos. E guarda algumas mágoas. Galvão revelou bastidores de sua saída em definitivo da Globo e disse ter sido tratado com certa deselegância pelo comando da emissora carioca, em entrevista à Folha. O narrador contou que, ao término de seu vínculo com a Globo, acordou que não desempenharia funções semelhantes à que exercia na emissora em concorrentes da TV aberta ao longo de dois anos (2023 e 2024). Porém, enfrentou ruídos na relação ao narrar um jogo da seleção brasileira contra o Marrocos em março de 2023, em seu canal no YouTube. Quando estava prestes a encerrar esse acordo (chamado de non compete), o locutor disse ter sido procurado pela Globo para que ele apresentasse um projeto com o objetivo de sustentarem laços por mais tempo. A atitude gerou estranhamento em Galvão, que entendeu o ato como "desaforo". "Foi se aproximando dos dois anos de non compete, perguntaram gentilmente: 'Você teria algum projeto para apresentar para continuar por aqui?' Achei um pouco de desaforo. Um pouco de falta de elegância: ter de apresentar um projeto depois de 43 anos de sucesso na Casa! 'Você tem algum projeto?', digo: 'Tenho: ir embora'", afirmou. Após narrar dois títulos mundiais do Brasil, medalhas de ouro em Olimpíadas e corridas marcantes na Fórmula 1, Galvão lamenta não ter transmitido títulos de Guga em Roland Garros. Mas o narrador vê em João Fonseca potencial para ser o próximo grande ídolo nacional. O locutor recomenda, porém, que o tenista dose sua força ao longo das partidas. Galvão também tem a ambição de, em algum momento, comandar um programa de auditório. No entanto, vê a chance como remota, uma vez que se divide entre empreendimentos fora do jornalismo, além de ser sócio do canal esportivo digital N Sports, comandar o Galvão e amigos na Band e narrar jogos do Brasileirão e Copa do Brasil no Prime Video. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Galvão Bueno Globo Band COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona 04.09.25 12h21 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53 Futebol Sete, o número tão festejado, vira desafio 04.09.25 10h07 SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53