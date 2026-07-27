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VÍDEO: Fred Bruno, ex de 'Boca Rosa', anuncia que será pai pela segunda vez e celebra nova fase

O anúncio repercutiu entre fãs e amigos do apresentador, que deixaram mensagens de carinho e felicitações ao casal pela chegada do novo integrante da família.

Gabrielle Borges
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No anúncio, Fred falou sobre a felicidade de viver novamente a experiência da paternidade. (Reprodução/Instagram)

Fred Bruno surpreendeu e emocionou os seguidores ao revelar, neste domingo (26), que será pai pela segunda vez. O influenciador digital e apresentador compartilhou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual confirmou que espera um bebê com Indi Lunar. A companheira, que não é uma figura pública, mantém uma vida longe dos holofotes.

No anúncio, Fred falou sobre a felicidade de viver novamente a experiência da paternidade e destacou o impacto que o nascimento do primeiro filho teve em sua vida. Segundo ele, foi a partir desse momento que passou a enxergar um novo propósito.

"Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném", declarou o apresentador.

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Gravidez foi mantida em segredo

Fred também explicou que a gravidez foi mantida em segredo nos primeiros meses. De acordo com ele, a decisão foi tomada para que o casal pudesse aproveitar esse período com mais tranquilidade, além de preservar a privacidade de Indi Lunar, que prefere permanecer distante da exposição pública.

"A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tanto com o bebê quanto com a mãe. Ela é uma pessoa bem reservada, não tem vida pública, e esse desejo dela vai continuar sendo respeitado", afirmou.

O influenciador publicou imagens do chá revelação, realizado de forma intimista, com a presença apenas de familiares e amigos próximos. No vídeo divulgado nas redes sociais, o apresentador mostrou registros da comemoração e explicou que sentiu vontade de dividir a alegria com o público que acompanha sua trajetória há anos: 

"Foi um momento bonito demais para não dividir com vocês. O mais importante é que esse bebê já está chegando cercado de muito carinho e muito amor", afirmou.

Emoção de ver Cris como irmão mais velho

Durante o anúncio, Fred Bruno também revelou que um dos aspectos que mais o emocionam com a chegada do segundo filho é imaginar Cris, de 5 anos, assumindo o papel de irmão mais velho. O menino é fruto do antigo relacionamento do apresentador com a influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa.

Segundo Fred, a convivência entre irmãos é uma experiência que marcou sua própria vida e que agora poderá ser vivida também pelo filho.

"Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio. Estou realmente muito feliz", declarou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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