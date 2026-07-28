VÍDEO: Maria Flor diz que terminou namoro após descobrir que ex não escovava os dentes

A atriz Maria Flor revelou que colocou fim em um namoro após descobrir que o então companheiro não escovava os dentes porque acreditava que comer maçãs era suficiente para manter a higiene bucal.

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O relato foi feito durante o videocast apresentado por ela e pelo marido, o psicanalista Emanuel Aragão, "Flor e Manu", no YouTube, no último domingo (26).

Ao relembrar a época em que frequentava festas rave, Maria Flor contou que conheceu o rapaz nesse período, mas logo percebeu que os hábitos dos dois eram incompatíveis.

"Na época, eu fazia malabares na rave, e até namorei um menino. Ele não escovava os dentes e foi um grande problema que eu tive na relação", afirmou.

Segundo a atriz, o ex-namorado defendia a ideia de que a pasta de dente fazia mal ao organismo e, por isso, substituía a escovação pelo consumo de maçãs.

"Ele comia maçãs, achava que pasta de dente fazia muito mal para o organismo e, no horário de escovar os dentes, ele comia uma maçã porque elas cumpriam essa função. Tinha toda uma teoria", relembrou.

Maria Flor contou que percebeu rapidamente que não conseguiria dar continuidade ao relacionamento. "Ali, eu pensei que eu não conseguiria [manter a relação]. Aquilo foi um marco", declarou.