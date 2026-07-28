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'O último voo da virilha': Xuxa rebate críticas por figurino de show

O retorno da apresentadora como cantora dividiu opiniões na web

Estadão Conteúdo

Xuxa utilizou as redes sociais para responder de forma irônica às críticas recebidas sobre o figurino usado em sua turnê "O Último Voo da Nave". A repercussão ocorreu após a apresentação da artista em São Paulo, no último sábado, 25.

O retorno da apresentadora aos palcos como cantora gerou diferentes opiniões. Enquanto admiradores celebravam o reencontro com os sucessos da Rainha dos Baixinhos, outros questionaram a idade da artista, 63 anos, e a escolha de interpretar músicas infantis, além do uso de um body cavado.

As críticas relacionadas à idade da artista também impulsionaram debates sobre etarismo nas plataformas digitais, com muitos fãs defendendo a liberdade de expressão de Xuxa no palco.

Xuxa compartilha apoio dos fãs

Na segunda-feira, 27, Xuxa publicou uma sequência de mensagens de fãs que assistiram à turnê. Os depoimentos ressaltaram a representatividade da artista, mencionando que a falta de condições financeiras na infância impediu o contato com a "Rainha" e a importância de Xuxa mostrar que mulheres com mais de 50 e 60 anos não precisam limitar suas escolhas.

Na legenda da publicação, a apresentadora expressou emoção pelo carinho recebido e aproveitou para ironizar os comentários negativos. "Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês por mim. Nada é melhor ou maior que amor de verdade", escreveu ela.

A artista completou a mensagem com a ironia direcionada aos críticos: "E quem não gostou, continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois, quem sabe, com isso eu vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... da nave".

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Palavras-chave

XUXA/TURNÊ/O ÚLTIMO VOO DA NAVE
Cultura
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