Reynaldo Gianecchini troca os cabelos grisalhos por 'novo visual'; veja

Ator de 53 anos mudou o cabelo para interpretar um personagem no cinema

Reynaldo Gianecchini voltou a movimentar as redes sociais após surgir com um visual completamente diferente do que vinha exibindo nos últimos meses. Conhecido por adotar os cabelos grisalhos recentemente, o ator de 53 anos apareceu com os fios renovados em uma publicação feita na segunda-feira (27).

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Ao compartilhar a mudança, Gianecchini explicou que precisou alterar a aparência por motivo especial. A transformação foi feita pelo visagista Robson Souza.

"Vou começar um filme, não posso dar muito spoiler porque depois vocês vão ver. Temos que mudar, ser bastante radical e tirar esse branco, que é muito legal também, mas agora é hora de mudar", afirmou.