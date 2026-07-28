Reynaldo Gianecchini troca os cabelos grisalhos por 'novo visual'; veja

Reynaldo Gianecchini voltou a movimentar as redes sociais após surgir com um visual completamente diferente do que vinha exibindo nos últimos meses. Conhecido por adotar os cabelos grisalhos recentemente, o ator de 53 anos apareceu com os fios renovados em uma publicação feita na segunda-feira (27).
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Ao compartilhar a mudança, Gianecchini explicou que precisou alterar a aparência por motivo especial. A transformação foi feita pelo visagista Robson Souza.
"Vou começar um filme, não posso dar muito spoiler porque depois vocês vão ver. Temos que mudar, ser bastante radical e tirar esse branco, que é muito legal também, mas agora é hora de mudar", afirmou.
O post reuniu milhares de comentários de fãs de Gianecchini que aprovaram o visual. "É como o vinho ne?! Graças a Deus", brincou um seguidor. "O Paco ta de volta", disse outro.