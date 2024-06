Reynaldo Gianecchini dança 'Vogue' e impressiona internautas; assista

Reynaldo Gianecchini postou no Instagram um trecho de seu ensaio de dança "Vogue, preparação para sua papel em "Priscilla: A Rainha do Deserto". No espetáculo, o artista vive a drag queen Mitzi/Tick, uma das protagonistas da trama, que estreia no dia 7 de junho, no Teatro Bradesco, em São Paulo.

A desenvoltura do ator surpreendeu os internautas que lotaram o perfil de Gianecchini de comentários elogiando a performance. Na publicação, além de mostrar a coreografia, o famoso também comenta sobre o desafio de interpretar a drag queen.

"É Vogue que vocês querem? Tbt [throwback thursday, em inglês] das minhas primeiras aulas e coreografia com a mestra Mari Barros, que é a coreógrafa de 'Priscilla: A Rainha do Deserto'. Fazer uma drag tem sido um desafio gigante e que bom poder contar com tantos profissionais incríveis! Venham ver, está muito lindo tudo!", contou.

O musical estrelado por Reynaldo é baseado no filme homônimo de 1994, dirigido pelo cineasta Stephan Elliott. Além de Reynaldo, o espetáculo conta também com o ator Diego Martins e as atrizes Verônica Valenttino e Wallie Ruy.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)