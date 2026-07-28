Após repercussão por conotação sexual em vídeo com o filho, Zé Felipe pede desculpas; entenda

Um vídeo publicado por Zé Felipe ao lado do filho caçula, José Leonardo, gerou repercussão nas redes sociais e levou o cantor a se pronunciar na manhã desta terça-feira (28). A gravação foi feita durante a comemoração do aniversário do cantor Leonardo, na segunda-feira (27), e recebeu críticas de parte dos internautas.

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Nas imagens, a criança de quase 2 anos, é questionado sobre "o que vai dar para as meninas" e responde "p*u", enquanto aponta para a região pélvica. O vídeo ainda está disponível no perfil do artista.

O momento foi criticado pelos internautas. “Esse é o tipo de interação que eles tem com as crianças. Que coisa nojenta", disparou uma.

"Desculpa, mas não tem como passar pano pra isso! Isso aqui é um absurdo, como pode ser normalizado ensinarem um bebê a falar que vai dar pau pras meninas? Zé Felipe, cadê a noção?", disse outra.

Pronunciamento

Após a repercussão, o sertanejo usou os Stories do Instagram para comentar o assunto. "Ontem coloquei aqui um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não moldou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, fazem e que vão fazer para o resto da vida. É coisa de criação mesmo", iniciou.

O cantor disse que refletiu sobre parte das críticas recebidas e reconheceu que passou a enxergar a situação por outro ponto de vista. "Recebi muitos comentários de gente falando um ponto de vista que concordei. Não sabia. A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar. Houve outros pontos de vista com que não concordei e achei um 'mimimi' do c*ralho. Mas quando a gente é pessoa pública, deve satisfação, sim, para as pessoas. Estejam elas concordando com o ponto de vista ou não. Tudo é aprendizado", declarou.

Zé Felipe ainda pediu desculpas às pessoas que se sentiram incomodadas com a publicação e afirmou que a intenção era apenas compartilhar um momento da rotina com o filho.

"Para quem se sentiu incomodado, quem não foi criado do jeito que fui, quero pedir desculpas. De verdade. A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi para gerar constrangimento ou passar nada ruim para ninguém. Para os que eu não concordo, também me desculpem", disse.