Lara Jucá: saiba quem é a influenciadora flagrada aos beijos com Zé Felipe

Fotos e vídeos de Lara Jucá e Zé Felipe aos beijos viralizaram nas redes sociais, reacendendo polêmica com rapper Orochi

Lara Jucá foi flagrada aos beijos com Zé Felipe durante uma festa no Rio de Janeiro. O momento ocorreu após um show do cantor e rapidamente gerou repercussão nas redes sociais.

As imagens do suposto casal viralizaram, alimentando especulações sobre um romance entre os dois. Nem o cantor nem a influenciadora digital se pronunciaram publicamente sobre o assunto até o momento.

Com milhões de seguidores, Lara Jucá já era uma influenciadora digital conhecida no universo da internet antes do flagra com Zé Felipe. Ela produz conteúdo sobre moda, beleza e lifestyle.

A influenciadora também é empresária e participou de um dos realities digitais mais populares do Brasil.

Carioca, Lara Jucá tem 23 anos de idade. Ela soma cerca de 3,8 milhões de seguidores no Instagram e 2,2 milhões no TikTok, plataformas onde compartilha sua rotina, viagens, moda e beleza.

Lara é dona de uma marca de biquínis. Costuma compartilhar registros de viagens internacionais para destinos como Grécia, Itália e Estados Unidos.

Sua visibilidade aumentou com a participação no "Rancho do Maia", reality show criado por Carlinhos Maia. Através dele, passou a frequentar eventos e conviver com influenciadores famosos.

Relação com Orochi marcou a trajetória de Lara Jucá

Antes de ser apontada como affair de Zé Felipe, Lara Jucá manteve um relacionamento com o rapper Orochi. O casal viveu idas e vindas ao longo dos últimos anos.

O fim definitivo do namoro foi anunciado em maio deste ano. Na ocasião, a separação parecia amigável, com mensagens de carinho publicadas nas redes sociais por ambos.

Contudo, semanas depois, o ex-casal protagonizou uma troca de indiretas na internet, chamando a atenção dos fãs.

A polêmica teve início após Lara ser vista na mesma festa que o jogador Kauã Elias. Orochi enviou mensagens sobre o episódio para pessoas próximas ao atleta.

A influenciadora respondeu publicamente: "Estou sendo exposta nessa rede. Esse querido está citando meu nome para tentar inventar coisas sobre a minha vida. Ele deve estar muito mordido", afirmou Lara na época.

Ela também criticou o comportamento do ex-companheiro após o término. Pediu que ele parasse de mencioná-la nas redes sociais.

Affair entre Lara Jucá e Zé Felipe movimenta a internet

O nome de Lara Jucá voltou aos holofotes neste fim de semana. Fotos e vídeos mostraram a influenciadora aos beijos com Zé Felipe durante uma festa no Rio de Janeiro.

A aproximação ganhou ainda mais repercussão porque Lara já conhecia Virginia Fonseca. Virginia é a ex-esposa do artista.

As duas chegaram a aparecer juntas recentemente em um jantar com amigos. O jogador Vinícius Júnior estava entre os presentes.

Outro detalhe que chamou a atenção dos internautas foi a movimentação de Orochi nas redes sociais. Após a divulgação das imagens, o rapper curtiu publicações de Ana Castela, ex-namorada de Zé Felipe.