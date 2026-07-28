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Ator de 'Jogada de Risco' e Klara Castanho vivem namoro discreto

Cauê Campos e a atriz foram vistos juntos no lançamento do seriado Original Globoplay na última semana

O Liberal

28 de julho de 2026 às 09:05

Klara Castanho e Cauê Campos foram flagrados juntos pela primeira vez no Carnaval do Rio neste ano

Klara Castanho e Cauê Campos foram flagrados juntos pela primeira vez no Carnaval do Rio neste ano ( Foto: Reprodução/ Instagram )

Cauê Campos e Klara Castanho têm mantido o relacionamento longe dos holofotes. Pela primeira vez, o ator falou publicamente sobre o namoro e afirmou que os dois preferem preservar a vida pessoal, mesmo com a repercussão em torno do casal.

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Drante o lançamento da série "Jogada de Risco", Cauê explicou que os dois optam por viver o relacionamento de forma reservada.

"A fama dá o encontro, mas a gente tem uma vida pós. A gente sempre vai preferir manter essa vida mais reservada. A gente tenta prestigiar um ao outro, mas, quanto a nós dois, a gente prefere se manter a algo mais reservado mesmo. Estou muito feliz", disse à Quem. 

Os rumores sobre o romance começaram no início deste ano, após os dois serem vistos juntos em um camarote na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Klara também comentou o assunto e reforçou que preservar a intimidade sempre fez parte de sua escolha.

"Eu sempre escolhi preservar essa parte da minha vida. Estou aqui para prestigiar pessoas que eu amo, e seguirá assim. Tem muita gente que eu amo nesse elenco: a Mari (Mariana Sena), o Cauê, o Ricardo (Ricardo Teodoro)… A gente vai se encontrando pela vida, e estou muito feliz de finalmente ver esse projeto surgir, porque acompanhei o quanto eles se empenharam", afirmou.

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