Ator de 'Jogada de Risco' e Klara Castanho vivem namoro discreto

Klara Castanho e Cauê Campos foram flagrados juntos pela primeira vez no Carnaval do Rio neste ano ( Foto: Reprodução/ Instagram )

Cauê Campos e Klara Castanho têm mantido o relacionamento longe dos holofotes. Pela primeira vez, o ator falou publicamente sobre o namoro e afirmou que os dois preferem preservar a vida pessoal, mesmo com a repercussão em torno do casal.

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Drante o lançamento da série "Jogada de Risco", Cauê explicou que os dois optam por viver o relacionamento de forma reservada.

"A fama dá o encontro, mas a gente tem uma vida pós. A gente sempre vai preferir manter essa vida mais reservada. A gente tenta prestigiar um ao outro, mas, quanto a nós dois, a gente prefere se manter a algo mais reservado mesmo. Estou muito feliz", disse à Quem.

Os rumores sobre o romance começaram no início deste ano, após os dois serem vistos juntos em um camarote na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Klara também comentou o assunto e reforçou que preservar a intimidade sempre fez parte de sua escolha.