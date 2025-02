Justiça condena hospital por demissão de enfermeira envolvida no caso Klara Castanho

A Justiça do Trabalho condenou a Rede D'Or São Luiz pela demissão por justa causa de uma enfermeira supostamente 'envolvida' no caso da atriz Klara Castanho. A profissional da saúde foi desligada após uma investigação apontar que ela teria fotografado e enviado ao marido imagens do prontuário médico da artista, que deu à luz uma criança e a entregou para adoção.

Em contrapartida, a enfermeira nega ter repassado informações à imprensa. Ela entrou com uma ação judicial alegando que sua demissão foi indevida.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, do UOL, o juiz Márcio Almeida de Moura concluiu, em dezembro de 2023, que não há provas de que a profissional ou seu marido tenham sido responsáveis pelo vazamento do prontuário da atriz.

Relembre o caso

Em 2022, informações pessoais de Klara Castanho foram divulgadas, levando a atriz a se pronunciar por meio de uma carta aberta, na qual relatou ter sido vítima de abuso sexual. Após o episódio, ela processou o hospital pelo vazamento de dados, e a Rede D'Or foi condenada a indenizá-la.