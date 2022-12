Foto de Messi com a taça da Copa é a mais curtida do Instagram após superar ovo

O jogador argentino Lionel Messi, vencedor da Copa do Mundo de 2022, continua quebrando recordes mesmo fora dos campos. Ele é o "dono" da foto mais curtida da história do Instagram com 58 milhões de likes. Antigamente, a marca pertencia à foto de um ovo publicada em 2019 pela conta @world_record_egg com mais de 56 milhões.

A publicação de Messi mostra o atleta segurando a taça do mundial no gramado do estádio Lusail, no Catar. Na legenda, ele afirmou que a vitória significava seu maior sonho e agradeceu a família pelo apoio.