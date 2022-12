Agora campeão do Mundo, Messi é convidado a colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã; veja

A Calçada da Fama do Maracanã pode ganhar em breve os pés de um dos maiores campeões da história do esporte. Lionel Messi, o astro e principal jogador da conquista argentina no Catar será oficialmente convidado para imortalizar os pés no maior palco esportivo do Brasil.

Um ofício da Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro), que administra o estádio, será enviado nesta segunda-feira (19), endereçado à Associação de Futebol Argentina (AFA). Caso aceite, Messi será o primeiro argentino a ter os pés gravados no Maracanã, e o oitavo estrangeiro.

Antes dele, deixaram sua marca o uruguaio Alcides Ghiggia, carrasco do Brasil na Copa de 50; o chileno Elias Figueroa, ídolo do Internacional; o paraguaio Romerito, ídolo do Fluminense; o sérvio Petkovic, com passagem por diversos clubes do Brasil e ídolo do Flamengo; o português Eusébio; o alemão Franz Beckenbauer; e o uruguaio Loco Abreu, ídolo do Botafogo.

Confira o convite:

"Lionel Andres Messi Cuccittini

A Superintendência de Desportes do Estado do Rio de Janeiro - Suderj, uma autarquia do Governo do Estado, tem a honra de convidá-lo a deixar seus pés na Calçada da Fama do Maracanã, eternizando seu nome na história do futebol mundial e do Maracanã, junto de estrelas como Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldo Fenômeno e vários outros nomes relevantes que pisaram aqui."