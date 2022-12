'Felicidades, Hermano', diz Neymar a Messi após título da Copa do Catar

Prêmio Benedito Nunes

É de Ricardo Harada Ono a melhor tese de doutorado de 2022 da UFPA: ‘Saburo’, um memorial em mangá, será editado.

História

Cartas em tupi do século 17, recém-traduzidas por Eduardo Navarro, do Museu Goeldi, detalham a presença holandesa no Brasil.

(J.Bosco)

“Felicidades, Hermano”

Neymar, o camisa 10 da Seleção Brasileira, que foi às redes para parabenizar o capitão da Argentina, Lionel Messi, pelo título da Copa do Catar, logo após o jogo da final deste domingo, contra a França.

REPERCUSSÃO

INTERESSES

Teve repercussão imediata, ontem, entre empresas que investem no Pará, a informação divulgada pela coluna sobre a leniência do titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro Ó’de Almeida, que vem atrapalhando diversos projetos importantes para o Pará, como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Um economista e leitor assíduo da coluna disse ter de fonte segura a informação de que “forças ocultas” vindas da Europa, incluindo a Noruega, são contrárias à exploração do petróleo e do gás no estuário do Amazonas, da Amazônia.

PREJUÍZOS

Uma das empresas de sondagem que está aportada no Pará, apenas esperando o licenciamento da Semas para iniciar suas operações, fala dos prejuízos em manter engenheiros e outros especialistas, com técnicos de segurança, a postos enquanto os processos não andam. Ao todo são 40 engenheiros, 30 em operações no estaleiro e 10 no porto da empresa. Isso sem falar nos navios de sondas, cujo custo de um dia parado pode alcançar até US$ 200 mil. O economista diz que as dificuldades impostas agora na área ambiental lembram a lentidão que há dez anos causou um grande prejuízo às empresas Total e a BP-Energy British Petroleum, já naquela época interessadas em sondar a foz do Amazonas, incluindo o lado paraense.

EXPLORAÇÃO

Na ocasião, o prejuízo de cada uma das duas petroleiras só com a licença de exploração junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP) foi em torno de R$ 2,5 bilhões, valor pago pelas duas empresas nos leilões, fora o prejuízo de mobilização, que na época se falava em torno de US$ 1,5 mil por dia para cada uma. Pouco depois, a Total, maior do ramo na França, se mudou “de mala e cuia” para o vizinho Suriname, onde já está explorando petróleo.

TORCIDAS

RE-PA

Com o Brasil fora da final da Copa, os brasileiros se dividiram na torcida entre França e Argentina. E a vitória da seleção do craque Lionel Messi mostrou que os hermanos tiveram uma grande torcida na capital paraense. Após a brincadeira do RE-PA internacional, por causa das cores das duas camisas, em vários bairros de Belém, como Jurunas, São Brás, Marco e Pedreira, só para citar alguns, houve residências que soltaram fogos em comemoração à vitória da Argentina, com a conquista do tricampeonato mundial de futebol - que também encerrou com chave de ouro a passagem de Messi pelas copas do mundo.

REAÇÕES

Por outro lado, as redes sociais não perdoaram as cenas que circularam após a partida, nas quais, diante de uma equipe de reportagem, alguns jogadores argentinos festejaram a vitória atacando os franceses com palavras racistas, dirigidas principalmente ao atacante francês Mbappé, chegando a mencionar suas raízes, por ser o jogador filho de pai e mãe africanos. Na cena, o repórter mostra-se indignado e corta a gravação. A mesma indignação diante da imagem foi compartilhada por comentaristas dos principais canais esportivos.

BANCA

ATUAÇÃO

A atuação da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), banca realizadora do concurso da Prefeitura Municipal de Parauapebas, colecionou elogios na condução do certame, ocorrido em duas datas: 11 e 18 de dezembro, ontem. Com mais de 37 mil inscritos aptos, as provas transcorreram com enorme tranquilidade. As Polícias Militar e Civil foram parceiras em ambas as datas, garantindo rondas regulares nos quase 40 locais onde as provas ocorreram.

BIENAL

DESTAQUE

Uma das curadoras da Bienal das Amazônias, a escritora, pesquisadora, narradora, cantora e cronista Keyna Eleison foi eleita a carioca do ano, na categoria Arte, em votação da revista Veja. O título foi graças à atuação à frente do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Para a revista, “Keyna é responsável por um sacolejo substancial no museu, que aboliu a cobrança de ingresso, integrou diversos setores e vem questionando os chamados padrões eurocêntricos”.

EM BELÉM

No próximo dia 12, Keyna estará em Belém para o lançamento da Bienal, ao lado das outras três curadoras: Sandra Benites, Flavya Mutran e Vânia Leal. A Bienal tem patrocínio do Instituto Cultural Vale e do Mercado Livre, por lei de incentivo à cultura, e reunirá mais de 80 artistas de todos os países da Pan-Amazônia.

Em Poucas Linhas

► A instalação de energia solar em municípios do Marajó, dentro do programa Luz Para Todos, tem mostrado avanços sociais significativos. Um dos mais importantes, segundo técnicos que acompanham o projeto, é a redução da prostituição entre as meninas, antes forçadas à prática em troca de combustível, para ter luz elétrica em casa. O custo da implantação por moradia é em torno de R$ 35 mil, englobando painéis solares, baterias, controladores de carga e disjuntores. Algumas dessas casas, de pau a pique e cobertas de palha, não chegam a esse valor de mercado. Quando muito, valem 10% dos recursos. Já os ganhos sociais das famílias são incalculáveis, dizem técnicos.

► Enquanto a administração do município de Ananindeua segue a cargo do vice-prefeito Erick Monteiro, em razão da viagem particular do prefeito Daniel Santos a outro país, moradores da Cidade Nova V reclamam do acúmulo de lixo, mato e falta de iluminação na principal praça do conjunto. Diante da reclamação, a prefeitura prometeu que, ainda nesta última semana do ano, uma equipe vai fazer um trabalho de recuperação no local, até que sejam feitas obras definitivas.

► Uma nova modalidade de tarifa social de energia já está à disposição dos paraenses. Trata-se da campanha “Energia Azul”, que concede descontos na conta de energia para as famílias de baixa renda que possuem membros com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), através do programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Com esta iniciativa, os descontos chegam a 65% da tarifa, concedidos mediante cadastro das famílias com renda de até 3 salários mínimos no Cadastro Único (CadÚnico), que deve ser mantido atualizado, junto com o Número de Inscrição Social (NIS). Para estes casos, o cadastro precisa ser feito nas agências da Equatorial Pará, com apresentação de uma fatura de energia atual, RG, CPF e N° do NIS ou BPC dos beneficiários atualizados e, ainda, laudo emitido por médico do Sistema Único de Saúde.