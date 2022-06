Foo Fighters anuncia show em homenagem ao baterista Taylor Hawkins

A banda Foo Fighters anunciou nesta quarta-feira (8) que retornará aos palcos para dois shows em homenagem ao baterista Taylor Hawkins, que morreu em março de 2022, aos 50 anos, às vésperas do show no Lollapalooza Brasil.

A primeira apresentação será no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 3 de setembro. Já o segundo show está agendado para o dia 27 de setembro, no Kia Forum, em Los Angeles. Informações sobre os convidados que dividirão o palco com Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee ainda não foram divulgadas, porém, ambos os eventos estão sendo realizados com apoio da família do baterista.

Entenda a morte de Taylor Hawkins

O baterista Taylor Hawkins foi encontrado morto em um quarto de hotel na Colômbia no dia 25 de março. A banda fazia uma turnê pela América do Sul e seria o grande headliner do domingo (27) no Lollapalooza Brasil, em São Paulo. As causas oficiais da morte não foram divulgadas, no entanto, o exame toxicológico apontou a presença de 10 substâncias no organismo do músico, o que teria ocasionado uma suposta overdose.

Taylor Hawkins foi baterista oficial do Foo Fighters desde o terceiro álbum da banda e virou um dos grandes parceiros de Dave Grohl. Nos shows, o músico costumava deixar a bateria de lado e dar voz a covers famosos do Queen.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de o Liberal.com)