Lollapalooza cancela show do Foo Fighters após morte do baterista Taylor Hawkins

A organização do Lollapalooza informou neste sábado, 26, que cancelou a apresentação do Foo Fighters. A banda ia se apresentar no festival neste domingo (27). A informação é da TV Globo.

A decisão foi tomada por causa da morte do baterista da banda, Taylor Hawkins, aos 50 anos na última sexta-feira, 25. O corpo dele foi encontrado no hotel em Bogotá, na Colômbia, onde o músico estava hospedado com a banda.

VEJA MAIS

Foo Fighters tocaria na sexta-feira no país, o show também foi cancelado.

De Bogotá a banda ia para Los Angeles, nos Estados Unidos, na tarde deste sábado.

"A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins", escreveu o grupo no Twitter. "Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre. Nossos corações vão a sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito nesse tempo de dificuldade inimaginável."

De acordo com o comunicado do festival colombiano Estéreo Picnic, onde a banda se apresentaria, o Foo Fighters cancelou o resto da turnê sul-americana.