Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins morre aos 50 anos

O baterista do Foo Fighters Taylor Hawkins faleceu, nesta sexta-feira (25), de forma repentina e inesperada. A informação foi confirmada pelas redes sociais oficiais da banda. Ainda não há informações sobre as causas da morte.

Tradução: “A família Foo Fighters está devastada pela trágica e inesperada morte do nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risada contagiosa, viverá conosco para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, crianças e família”.

O grupo seria uma das atrações do festival Lollapalooza 2022, em São Paulo (SP), para encerrar a programação do último dia do festival, no domingo (27).

